«С января по май 2021 года число организованных туристов в Анталии выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 565 тыс. При этом из России приехали 225 тыс. туристов, купивших пакеты у туроператоров, из Украины – 182 тыс., из Германии – 55 тыс., из Польши – 30 тыс., из Белоруссии – 15,6 тыс.», — сообщает агентство.

По его данным, почти 20% туристов в Анталью привез холдинг Anex Tourizm, представленный в России туроператорами Anex Tour и «Интурист». На втором месте с долей рынка в 17,4% – принимающая компания Odeon, которая входит в OTI Holding, представленный в России туроператорами Coral и Sunmar. На третьем – группа TUI, в России работающая под тем же брендом. Ей принадлежат 16,8% рынка организованного туризма провинции.

«Также в первую десятку вошли в порядке убывания числа проданных пакетов туроператоры Pegas Touristik (11%), Joinup (5,7%), Tez Tour (5,4%), Biblio Globus (3,6%), MPI Turkey (3,4%)”, — сообщает компания.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля по 1 июня российским оперштабом по борьбе с завозом и распространением коронавируса. 31 мая оперштаб продлил ограничение до 21 июня. Сейчас выполняются только несколько регулярных рейсов в неделю между Москвой и Стамбулом.