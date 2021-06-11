"С 13 июня 2021 года на период проведения ремонтно-строительных работ Боровицкий проход будет закрыт для доступа посетителей. Проход в Московский Кремль для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет осуществляться через пункт пропуска у Кутафьей башни", — говорится в сообщении.