"Во время раскопок на Ильине улице в культурном слое XVI века обнаружена (свинцовая) актовая печать. На одной стороне этой печати изображен воин с копьем, на другой — кувшин", — сказал собеседник агентства.

Подобными печатями в Средние века на Руси скрепляли важные документы.

На печати есть надпись, которую на современный язык можно было бы переложить так: "Не бойся смерти, а бойся Господа". Последнее слово этой надписи-совета не читается, однако ученые не сомневаются в том, что правильно его угадали.

"Найденная печать является (в своем роде) первой в России. Похожая печать с изображениями воина и кувшина ранее была обнаружена в Москве, однако она была без текста", — добавили в экспедиции.

Раскопки на Ильине улице продолжаются в слое XIV-XV веков. За последние месяцы археологи сделали здесь около 1,5 тыс. находок XIII-XIX веков.