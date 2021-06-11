"Авиакомпания планирует высокую загрузку — более 80%", — отмечается в пресс-релизе.

Вылеты из московского аэропорта Домодедово будут выполняться с 18 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из аэропорта Казани — с 24 июня по четвергам и субботам, из Белгорода — с 27 июня по воскресеньям.

Рейсы будут выполняться до конца сентября на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. По данным на сайте авиакомпании, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и аэропорт "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200 и двух вертолетов Bell-429. Единственным собственником "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности, является Александр Яшин.