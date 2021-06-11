"Прошлый год был очень сложным, очень негативно повлиял на отрасль (внутреннего и въездного туризма — ИФ). По данным, которые у нас есть, объем платных услуг туристских в этой сфере снизился почти в пять раз — был 15 млрд рублей, упал (до уровня — ИФ) — чуть меньше 4 млрд рублей", — сказал Копелян во время пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, в период пандемии и ограничений существенно сократилось и количество туристов, которые приезжали в регион.

"Многие компании туристической сферы приостановили свою деятельность. Загрузка в отелях очень сильно упала. Мы сейчас видим, что ситуация постепенно начинает выправляться", — подчеркнул специалист.

Копелян отметил, что постепенное улучшении ситуации говорит о том, что реализуемые в настоящее время проекты и меры направлены не только на "сохранение" сферы, но и на ее развитие. Так, по его словам, Ростуризм на сегодняшний день определил две ключевые цели: повышение конкурентоспособности не только в международном масштабе, но, в том числе, и внутри России между регионами, а также повышение качества жизни.

"Без качества и комфорта жизни для нас, внутри региона, не будет соответствующего качества жизни и для тех, кто сюда приезжает", — подчеркнул он.