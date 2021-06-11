"Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан", — говорится в сообщении.

Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С 1 июля закрываются все летние лагеря дневного пребывания.

С 12 июня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Кроме того, временно прекращен очный прием граждан в МФЦ и ЗАГСах.

Ограничительные меры приняты по итогам заседания республиканского оперштаба.

Отмечается, что на сегодняшний день у 81% ковид-пациентов в стационарах диагностирована пневмония. Из 105 пациентов в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.

Помимо этого, в республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. В местах массового пребывания людей: торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт доступ без защитных масок будет исключен.

На 11 июня в регионе зарегистрировано 39 тыс. 754 человека с коронавирусом. За последние сутки прирост — 140 новых случаев. Занятость коечного фонда — 88,7%. Всего в Бурятии за все время умерли 937 пациентов, в последние сутки — четверо.

Как сообщалось, в республике отменены выпускные вечера в школах и банкеты по этому случаю в кафе и ресторанах. С 8 июня ограничена работа предприятий общепита до 23:00. Количество гостей за столиками не должно быть больше четырех. Также отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Власти рекомендовали работодателям максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Отмечалось, что заражение COVID-19 в регионе превысило среднероссийские показатели на 60%. Бурятия заняла третье место среди регионов России по росту заболеваемости.