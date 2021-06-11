Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают состояние и наладили регулярное тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с заразившимися, говорится в сообщении.

Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это — один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в прошлом году.

Royal Caribbean возобновила круизную деятельность в соответствии с требованиями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): полностью вакцинированный против COVID-19 экипаж судна и свидетельства о вакцинации всех пассажиров старше 16 лет.

В прошлом году на большинстве круизных лайнерах во всем мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, некоторые страны запрещали им заходить в свои порты из опасений распространения инфекции.

Наиболее известным является случай с лайнером Diamond Princess, на котором коронавирусом заразились более 600 человек. В результате он длительное время стоял в изоляции в японском порту Йокогама.

Деятельность мировой круизной отрасли была парализована на год и возобновилась только в июне ткущего года.