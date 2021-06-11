"Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13", — сказал Михайлов журналистам в пятницу.

Он добавил, что представителей администрации этих кафе и ресторанов вызвали в инспекцию для составления протоколов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Если выяснится, что здоровью человека был нанесен вред, то штраф может составлять до 1 млн руб.