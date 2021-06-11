"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

"Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет", — отмечается в сообщении.

В правительстве рассказали, что льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. При этом билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

"На субсидирование льготных тарифов в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете", — говорится в сообщении.