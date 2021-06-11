В пресс-службе отметили, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.
"Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет", — отмечается в сообщении.
В правительстве рассказали, что льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. При этом билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.
"На субсидирование льготных тарифов в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете", — говорится в сообщении.