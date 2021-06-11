"Приняв замаскированную камеру за часть дерева, дятел пробил ей датчик движения. Сама камера не пострадала, но датчик придется заменить. В процессе "нападения" дятел был запечатлен этой камерой", — сообщила пресс-служба нацпарка.

Ранее сотрудники парка для маскировки обклеили фотоловушку кусочками коры.

"Маскировка получилась слишком удачной: пролетающий мимо дятел не сумел отличить камеру от поверхности дерева и начал добывать себе обед", — говорится в сообщении.

Ракурс не позволяет точно определить вид птицы. Судя по приметам, которые попали в кадр, это может быть большой пестрый либо белоспинный дятел.

По словам специалистов, фотоловушки иногда ломаются из-за повышенного интереса крупных зверей.

"Иногда фотоловушкам достается от медведей и тигров. Это умные и любопытные звери, которые могут случайно сломать камеру в попытке изучить ее. При этом самим животным это не вредит", — рассказал сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук.

На "Земле леопарда" установлена самая большая среди российских заповедников и нацпарков сеть фотоловушек. За жизнью животных помогают следить 400 автоматических камер, за год специалисты обрабатывают более миллиона снимков, среди которых ценные кадры с краснокнижными дальневосточным леопардом и амурским тигром.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. В его состав вошел заповедник "Кедровая падь". Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и Северной Кореи отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются занесенные в Красную книгу амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.