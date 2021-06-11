"Будем приветствовать их участие", — сказал губернатор в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Так, по его словам, иностранные компании могут работать в инновационном научно-технологическом центре, участвовать в строительстве гостиниц, реализации туристических проектов.

Программу по развитию острова Русский планируется представить в следующем году.

"Программу в 2022 году рассмотрим и начнем делать", — сказал губернатор, уточнив, что она будет основываться на уже существующей концепции развития острова Русский.

Также, по словам Кожемяко, для развития острова могут быть привлечены государственные инфраструктурные кредиты.

"Думаю, что на Русском надо развивать спортивно-рекреационно-научно-образовательный кластер. Образовательный уже состоялся, он будет расширяться, совершенствоваться", — добавил Кожемяко. Также запланировано строительство центра дзюдо, центра развития хоккея, лыжероллерной трассы.

В октябре 2018 года по итогам Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений, в который входило создание инновационного научно-технологического центра на острове Русский. Постановлением правительства в ноябре 2020 года такой центр создан. В этом году планируется начать проектно-изыскательские работы для строительства здания ИНТЦ. Первый этап строительства должен завершиться к 2024 году. В 2022 году планируется запустить пилотную площадку с участием первых резидентов.

Также на острове разместится кампус творческих вузов — Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского.