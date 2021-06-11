Стоянку с электросамокатами компании Whoosh корреспондент "Интерфакса" заметил в четверг вечером на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. В соцсетях появились снимки со стоянками в других районах города.

Приложения кикшеринга Whoosh и Urent, по наблюдению корреспондента, снова доступны для аренды.

В минувшую среду комитет по транспорту Петербурга подписал с крупнейшими сервисами кикшеринга соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

В основу соглашения включена рекомендация полного запрета движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. Введено, ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных городских достопримечательностей. Кроме того, пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

Утром в среду ряд кикшеринговых сервисов — Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels — приостановил работу в Петербурге в связи с претензиями властей и правоохранительных органов по поводу наездов пользователей электросамокатов на людей. По данным СКР, в городе за месяц зафиксировано не менее восьми таких инцидентов. В связи с ними возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью. Кроме того, расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, в сервисах кикшеринга проведены обыски.