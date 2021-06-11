В сообщении отмечается, что пассажирам будет возвращена полная стоимость приобретенных авиабилетов. Пассажирам, купившим билеты через сайт авиакомпании, возврат будет оформлен в течение суток после получения заявки. Тем же, кто покупал билеты у партнеров авиакомпании, необходимо обратиться по месту их приобретения.

Как сообщалось, рейс из Краснодара в Ларнаку авиакомпания планировала начать выполнять с 5 июня один раз в неделю, а из Ростова-на-Дону — с 6 июня также один раз в неделю.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ.