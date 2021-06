Сегодня в 10:07 American Airlines инвестирует $25 млн в разработчика воздушного электрического такси

НЬЮ-ЙОРК. 11 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. планирует инвестировать $25 млн в британский стартап Vertical Aerospace Group Ltd., специализирующийся на электрических летательных аппаратах, сообщает The Wall Street Journal.