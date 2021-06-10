Соответствующие изменения в постановление правительства № 121 подписал губернатор Александр Беглов, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

Согласно документу, с 12 июня по 12 июля максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводят в помещениях по согласованию с комитетом по культуре, не может превышать 3 тысяч человек.

При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который комитет утвердит до 11 июня.

С 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран пройдет чемпионат Европы по футболу. Петербург примет семь матчей турнира, первый состоится 12 июня: сборная России сыграет на групповом этапе со сборной Бельгии.