"Продлить по 25 июня 2021 года режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", — говорится в постановлении, опубликованном в четверг на интернет-портале администрации региона.

Согласно документу, жители и гости края должны носить маски в местах массового пребывания. В том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, а также в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим обязателен, как для посетителей организации, так и для работников. Кроме того, в крае сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также пожилым людям старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, на сегодняшний день в регионе подтвердили 49,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 865,6.