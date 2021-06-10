"Переговоров с МИДом пока не было, хотя мы в постоянном контакте с коллегами находимся. Мы готовы будем достаточно оперативно такие туры с туроператорами организовать после того, как (по всем вопросам — ИФ) по линии Минздрава, МИДа в части электронной визы, договоримся. В июне не ожидаем", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан.

Глава Минздрава Михаил Мурашко тогда же уточнил, что вакцинация иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто живет в России: "Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено".

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщал, что российские туроператоры уже разработали пакеты. Так, стоимость поездки на одного человека более чем на 21 день без авиабилетов, но с двумя прививками, трансферами, проживанием в гостиницах, экскурсионной программой составит приблизительно $1,5-2 тыс.