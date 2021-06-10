"Создание и реализация новых туристических проектов и развитие инфраструктуры позволят увеличить турпоток до 78 тыс. человек в 2021 году", — сказала она на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, сейчас в Туве реализуется несколько проектов по развитию туризма. Так, на озере Чедер возрождается одноименный санаторно-курортный комплекс. Реконструкция известного советского курорта началась в прошлом году. Он известен своей грязелечебницей, минеральными лечебно-столовыми и купальными водами.

Также в 2021-2022 годах запланировано создание туристско-рекреационного кластера VisitTuva.ru. Проект предполагает строительство пяти туристических комплексов в нетронутых цивилизацией уголках республики. Там будут развиты центры рыбалки и охоты.

"Проект позволит увеличить вклад туризма в ВВП к 2025 году до 1%, а объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности – до 250 млн рублей", — заключила Липатова-Ондар.

В 2020 году республику посетили 8 тыс. туристов, это на 60% меньше, чем до пандемии коронавируса в 2019 году.