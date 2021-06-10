"Сегодня туда заходит крупный инвестор, у нас подписано соглашение на уровне правительства края на 20 млрд рублей по созданию большого туркомплекса "Затундра", — сказала она во время пресс-конференции в Москве.

Верхушина отметила, что рядом с плато Путорана и сейчас есть турбазы, но в ближайшие 4 года появится новая серьезная инфраструктура, чтобы "принимать тысячи туристов ежегодно на высоком уровне".

Ранее сообщалось, что инвестором проекта является компания "Норникель". Строительство туркластера с кемпингами и гостиницами планируется начать в 2023-2024 годах и закончить к 2025 году.

Плато Путорана – живописный горный массив на севере Красноярского края. В переводе с эвенкийского это название означает "страна озер с крутыми берегами", а в переводе с юкагирского – "горы без вершин".