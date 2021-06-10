"Инвестиционный потенциал проекта – около 2 трлн рублей. Эта информация сегодня была доведена до президента РФ", — сказал он на пресс-конференции.

Вольф отметил, что таких инвестиций не было никогда.

В свою очередь, заместитель начальника управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова сообщила, что сейчас туризму как отрасли уделяется особое внимание.

"Очень приятно, когда инициатива по развитию и продвижению туризма идет от самих регионов, а не на уровне государства", — отметила она.

Как сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, регион с каждым годом посещают все больше туристов.

"В Красноярске активно развивается гастрономический, горнолыжный туризм. В регионе удивительные природные территории: национальный парк "Красноярские столбы", который посещают ежегодно более миллиона туристов, сплавы, круизы по Енисею на теплоходе "Максим Горький", природный парк "Ергаки", плато Путорана", — рассказала она.

Верхушина добавила, что на прошлой неделе авиакомпания "Аэрофлот" открыла в Красноярске второй хаб и планирует серьезно загрузить это направление.

"Поэтому добираться к нам будет проще. Также доехать можно по Транссибирской магистрали. Многие туроператоры, организующие поездки для детей, выбирают этот маршрут", — пояснила она.

По словам замглавы республики Хакасия Ирины Войновой, в 2021 году регион представил свой туристический бренд под названием "Хакасия – земля пяти стихий".

"Четыре стихии – это огонь, воздух, вода и земля. А пятая – это история. Регион часто называют археологической Меккой под открытым небом. По официальным данным, в Хакасии более 30 тыс. памятников древности", — подчеркнула она.

Войнова также отметила, что в регионе 311 солнечных дней в году, и при этом один из самых продолжительных горнолыжных сезонов. "Наши курорты открывают сезон катания в сентябре, а в июне он еще не закончен", — сказала она.

Между тем, советник главы республики Тыва Сырга Липатова-Ондар рассказала, что в республике можно развивать все приоритетные виды туризма. Это и культурно-познавательный, и оздоровительный, и событийный, и активный. Речь идет о скифских курганах, заповедниках, минеральных озерах. По ее словам, пользуются популярностью фестивали живой музыки, а также активные виды отдыха – альпинизм, сплавы, охота и рыбалка.