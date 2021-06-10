"В настоящее время проект находится на рассмотрении в Федеральном агентстве по туризму в качестве предложения для включения в перечень мероприятий отраслевой государственной программы. Реализация проекта станет возможной в случае прохождения конкурсного отбора", — сказал сотрудник министерства.

Как сообщалось, начать строительство дорожной инфраструктуры нового туристско-рекреационного кластера "Джилы-Суу", в случае положительного решения вопроса, планируется уже в этом году. Об этом накануне в рамках открытого чата с жителями КЧР сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В частности, предусмотрено строительство автомобильной дороги протяженностью 17 км. Кроме того, планируется строительство санаторно-курортного комплекса "Джилы-Суу".

Кубанское ущелье — горная местность у подножья Эльбруса в верховьях реки Кубань в Карачаево-Черкесии. На территории ущелья сохранились древние городища, оставленные потомками карачаевцев, а также многочисленные горные маршруты любой сложности.