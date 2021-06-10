Пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что объем инвестиций в создание территории для остановки и отдыха с кафе и парковкой составит порядка 9,8 млн рублей.

Объект появится на перекрестке дорог, ведущих к селам Териберка и Туманный, к началу зимнего высокого турсезона 2021-2022гг.

"Сегодня до знаменитого поселка туристы добираются на автомобилях, но инфраструктуры для автопутешествий на всем протяжении трассы от Мурманска до Териберки (порядка 150 км) пока нет. Зимой видимость на трассе снижается, машины скапливаются, и туристы часами ждут улучшения погоды без условий для отдыха", — приводятся в сообщении слова директора резидента АЗ РФ Ангелины Ющенко.

Как сообщалось, ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели и село остаётся отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Терибеку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет. Полностью дорога должна быть отремонтирована до 2023 года.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" на побережье Баренцева моря собирается около 5 тыс. туристов. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии, в 2021 году он запланирован на 17-18 июля.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.