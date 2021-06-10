"Вполне естественно, что здание нашего трактира тоже будет деревянным", — уточнил собеседник.

Трактир будет располагаться неподалеку от центрального входа в музей. Предполагается, что в нем будут подавать блюда традиционной новгородской кухни.

Откроется трактир в 2022 году. Кроме него, в МНДЗ в те же сроки построят здание реставрационных мастерских.

Как сообщалось, в настоящий момент в "Витославлицах" завершаются многолетние комплексные ремонтно-восстановительные работы. Стоимость работ составила около 1 млрд рублей. Реставрация проводится благодаря кредиту Международного банка реконструкции и развития.

Ученым предстоит привести в порядок более 20 федеральных памятников XVI-XX веков, а также особняк, парк и сад, принадлежавшие графине Анне Орловой-Чесменской.