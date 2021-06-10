В письме за подписью вице-президента АТОР Владимир Канторович сообщается, что закрытие Турции привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств туроператоров перед туристами, накопленного с 2020 года. Кроме того, около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии.

"Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года. На сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, но только в 11 стран есть относительно массовый спрос, и на них сохраняется ограничение по количеству перевозки. В итоге российским туристам доступны сейчас менее 10% предложений по турам от объемов 2019 года", — говорится в обращении ассоциации.

В письме сообщается, что, согласно проведенному АТОР опросу, 72% туристов, которые не смогли выехать на отдых за рубеж из-за введенных ограничений, ждут открытия выбранных ими стран, 26% выбирают другие зарубежные направления и только 3% готовы рассмотреть замену на российские курорты.

Также АТОР напоминает, что ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, что лишит более миллиона человек летнего пляжного отдыха.

Туроператоры предлагают оперштабу возобновить авиасообщение с курортами зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, и которые уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличие антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований). В частности, такие условия для въезда российских граждан уже объявили такие востребованные у туристов направления, как Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис.

"Официальное возобновление перевозки за рубеж по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан. Туроператорам же это даст возможность уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам и избежать таким образом резонансных конфликтных ситуаций с потребителями", — говорится в обращении ассоциации.