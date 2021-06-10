"У нас у каждого региона (Урала — ИФ) есть сильные стороны. Если берем Тюменскую область — это и сама Тюмень, это Тобольск с историческим наследием, это мощнейший нефтехимический комплекс, который можно посмотреть, он сам может быть предметом показа. Там космический корабль. Если организовать экскурсию на вертолете, туристов поднимать, показывать, как выглядит этот завод, я думаю, это будет пользоваться большим спросом у туристов", — сказал Якушев на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Кроме того, полпред отметил, что одним из интересных направлений туризма в регионах Урала является этнотуризм — например, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

"Развитие топливно-энергетического комплекса на севере Тюменской области — тема, которая пользуется активным интересом. Будучи федеральным министром (строительства — ИФ) я практически всю страну проехал, в каждом субъекте РФ министры, все, кто работают в строительном комплексе, с кем я встречался, обязательно в студенческим отрядах приезжали в ХМАО и ЯНАО, когда ты этот ТЭК создавали. Если эту тему раскрутить, она тоже будет пользоваться достаточно хорошей популярностью", — сказал Якушев.

Также полпред привел в пример День оленевода на Ямале, который популярен у туристов, а Челябинской области в зимнее время могут быть интересны горнолыжные курорты.

"У нас очень хороший потенциал. Что касается инвесторов туристической индустрии — все то, что я сказал, распространяется, в том числе, на них. Они, конечно должны видеть перспективу. Но начать я хотел бы с того, чтобы инвестор видел заинтересованность местных властей", — подчеркнул полпред.