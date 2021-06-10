"До 45 увеличилось количество турмаршрутов, вошедших в реестр маршрутной сети республики, среди них 17 брендовых. Разработан кольцевой брендовый туристский маршрут "Легенды Дагестана", включающий наиболее достопримечательные места, свыше 100 популярных объектов туристского показа", — сказал Меликов.

Он отметил, что основной маршрут рассчитан на 14 дней и 13 ночей.

"Разработаны две лайт-версии (по 7 дней и 6 ночей) "Легенды Южного Дагестана" и "Легенды Северного Дагестана", а также туры выходного дня, экскурсионные программы", — рассказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что реализации проектов, призванных сформировать современную базу туризма и рекреации, способствовали активные меры государственной поддержки.

"Активные меры государственной политики в сфере туризма способствовали ускоренной реализации проектов, призванных сформировать современную базу туризма и рекреации. Наращивается и модернизируется инфраструктура туризма, совершенствуется дорожная сеть", — сказал Меликов.

Он добавил, что за последние годы в Дагестане построены и введены в эксплуатацию десятки современных гостиниц, турбаз, гостевых домов.