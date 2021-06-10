"В связи с тяжелым состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков — Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год святого благоверного князя Александра Невского решение: прекратить на неопределенный срок прием и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища", — говорится в обращении директора Владимира Потресова.

Потресов пояснил, что дорогу к музею разрушает тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения памятника Александру Невскому в деревне Самолва.

По его словам, в настоящее время дорожная ситуация представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов. "Ситуация обостряется также тем, что на значительном пространстве дороги отсутствует мобильная связь", — отметил он.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в свою очередь заявили, что с первой декады мая и по настоящее время ежедневно принимаются все возможные меры по поддержанию дороги на деревню Самолва в Гдовском районе в удовлетворительном состоянии.

"Несмотря на трудности, движение автотранспорта по дороге не прекращено. Для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда автотранспорта с 13 мая по 9 июня на объект завезли и распределили 3 тыс. тонн фрезерованного асфальтоматериала, около 8,5 тыс. тонн щебня и более 800 тонн песчано-гравийного материала", — сообщили в комитете.

В устранении дефектов покрытия ежедневно задействовано до 20 единиц техники ГБУ ПО "Псковавтодор": самосвалы, грейдеры, катки, погрузчики, экскаваторы. Дорогу подсыпают, утрамбовывают, грейдируют.

"Отсутствие предупреждающих знаков объясняют тем, что работы проводят не в рамках ремонта, а в рамках содержания дорожного объекта. Однако, учитывая серьезность ситуации, достигнута договоренность с ГБУ ПО "Псковавтодор" об установке с обеих сторону дороги аншлагов с указанием контактов ответственных лиц. Щиты будут изготовлены и установлены в кратчайшие сроки", — сказал представитель комитета.

Решение о закрытии Музея истории Ледового побоища принято его руководством самостоятельно. До 9 июня обращений в адрес комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области по этому вопросу не поступало.

В комитете также отметили, что на сегодняшнее состояние объекта повлияло несколько факторов. Так, дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, сильно обводнено. В мае ситуация усугубилась из-за проливных дождей и интенсивного движения большегрузного транспорта, который подвозит материалы для строительства памятника в Самолве.

На 2021-2024 годы запланировано поэтапное приведение дороги Кятицы — Низовицы — Самолва — Пнево (от трассы Псков — Гдов до деревни Самолва) протяженностью 35,1 км в нормативное состояние. В частности, в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют около 9 км асфальтового участка дороги в населенных пунктах.

Кроме того, в 2021-2022гг за счет средств областного бюджета планируют разработать проектную документацию на капремонт двух мостов, расположенных на дороге: через реки Желча и Ремда. Ориентировочная стоимость разработки проекта составит 21 млн рублей. Стоимость капремонта искусственных сооружений составит 1,2 млрд рублей. Реализация проекта возможна исключительно при поддержке федерального бюджета в 2023-2024гг.

Как сообщалось, в мае 2021 года президент РФ Владимир Путин выделил 112 млн рублей Российскому военно-историческому обществу на создание и сооружение мемориала "Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва Гдовского района. Деньги выделены из резервного фонда президента.

Еще 38 млн рублей получит организация "Российские студенческие отряды" на благоустройство территории деревень Самолва и Кобылье Городище.