Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев в колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, сроком на два года.

"Время содержания Кочнева под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного ему наказания в виде лишения свободы в исполнение определено не приводить за фактическим отбытием", — уточнили в пресс-службе.

Другую фигурантку дела — бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву суд приговорил к трем годам шести месяцам колонии общего режима без штрафа, но с запретом на управленческую деятельность на два года, освободив при этом от отбытия лишения свободы по тем же основаниям, что и Кочнева.

Кочнев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), Пантелеева — в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 176 УК РФ).

Как утверждало следствие, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, финансовый директор Алевтина Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на сумму 674,5 млн руб. и ее банкротству.

Кроме того, как заявляло обвинение, в 2016 году члены преступной группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд руб., которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов, и перевели их на счет в Люксембургском банке.

Кочнев и Пантелеева вину не признали.

Мурсекаев, Калашникова, а также супруга Мурсекаева — совладелица "ВИМ-Авиа" Светлана Мурсекаева — в настоящее время арестованы российским судом заочно и находятся в розыске.