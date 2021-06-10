Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии открытия объекта напомнила, что в настоящее время в Музейном квартале действуют филиалы трех федеральных музеев — Государственного исторического музея (ГИМ), "Куликово поле" и "Поленово".

"Мы очень рады, что в Музейном квартале появляется такое новое общественное пространство. Самое главное, что оно предназначено для всей семьи, когда в музей можно будет ходить всей семьей", — сказала Любимова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил значимость события в год 100-летия музея "Ясная Поляна".

"Вековые традиции сегодня пересекаются с новыми подходами с открытием нового музейного пространства. Сам Музейный квартал пользуется огромной популярностью у туляков и гостей города. То, что мы с вами сделали, нет ни в одном городе страны. Это наша гордость", — подчеркнул Дюмин.

Культурно-выставочный комплекс на улице Металлистов располагается в двухэтажном особняке, принадлежавшем до революции купцу Евфимию Кучину. Здесь размещены центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, литературное кафе, мини-гостиница. В музейном дворике будут проводиться сезонные мероприятия для туляков и гостей города.

Один из экспозиционных проектов — "Тула и Толстой" — расскажет, чем жил город мастеров-оружейников времен писателя. У посетителей выставки будет возможность использовать мультимедийное оборудование, послушать аудиозаписи, а также принять участие в викторине и отправить письмо.

Вторая экспозиция "Комильфо/не комильфо" расскажет о Льве Толстом и его отношению к правилам хорошего тона, стилю одежды и приличным манерам. На выставке будут демонстрироваться фотографии писателя, а также его личные вещи.

Музейный квартал в Туле был официально открыт в сентябре 2020 года к 500-летию Тульского кремля. Он объединяет ряд музеев и общественных пространств с кремлем и Казанской набережной.

10 июня 1921 года решением Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) усадьба Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне была национализирована и получила статус музея. "Комиссаром-хранителем" музея была назначена дочь писателя — Александра Львовна Толстая. Она должна была создать в Ясной Поляне культурно-просветительский центр с библиотекой, школой, организовывать чтение лекций, спектакли, выставки, экскурсии. Спустя 100 лет музей продолжает развивать направления, заложенные в первые годы работы.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII-начала XIX вв. поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 500 тыс. человек.