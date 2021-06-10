"Сегодня уже начата работа по созданию на основе комплексного подхода 5 туристических кластеров. Развитие данной отрасли, обеспеченное необходимым уровнем объектов туристско-рекреационной сферы, позволит принимать в республике свыше 2 млн туристов", — сказал Меликов.

Он пояснил, что пять туристических кластеров — "Сулакский каньон", "Дербент" как новый центр туризма России на Каспийском море, Прибрежный кластер, Кластер активного туризма и рыболовства, Горный кластер.

Но, по словам Меликова, Дагестан пока не готов к приему большого числа туристов.

"Туристическая инфраструктура к этому не готова: не хватает современных гостиниц и других средств размещения, санитарно-гигиенических узлов, смотровых и парковочных площадок на основных туристских маршрутах, особенно в горной части республики", — сказал Меликов.

Глава региона уверен, что кластерный подход в развитии туризма и помощь федерального центра позволят в скором времени улучшить ситуацию.

"Мы заинтересованы в том, чтобы уникальные возможности в сфере туризма и рекреации, которыми всегда славился Дагестан, стали доступными для наших сограждан. Мы очень заинтересованы в этом, поскольку знаем, что туристы, которые приезжают в республику, непременно возвращаются, и уже не одни — с друзьями, семьями, коллегами", — отметил Меликов.