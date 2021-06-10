"Этот век очень славный для "Ясной Поляны". То, что мы сегодня еще формально засвидетельствовали, подписав и погасив марку, я думаю, коллекционеры ждут этого момента с огромным нетерпением. Нам приятно стать частью истории", — сказал на церемонии советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Юбилейный почтовый блок выпущен тиражом 30 тыс. экземпляров, из них 1 тыс. поступит для продажи в Туле.

На марке изображен дом писателя, на полях почтового блока — Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые, башни у въезда в усадьбу. Дополнительно к блоку изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Ясной Поляны.

10 июня 1921 года решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) усадьба Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне была национализирована и получила статус музея. "Комиссаром-хранителем" музея была назначена дочь писателя — Александра Львовна Толстая. Она должна была создать в Ясной Поляне культурно-просветительский центр с библиотекой, школой, организовывать чтение лекций, спектакли, выставки, экскурсии. Спустя 100 лет музей продолжает развивать направления, заложенные в первые годы работы.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII-начала XIX вв. поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 500 тыс. человек.