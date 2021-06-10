"Эпидемиологическая ситуация в Эстонии становится лучше с каждым днем, в неделю показатель менее 100 случай в день. Все критические показатели улучшаются, уровень риска распространения коронавируса был понижен с высокого, или оранжевого, до среднего, то есть желтого. Это позволяет правительству смягчить ограничения раньше, чем планировалось", — рассказала на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

Она отметила, что на снижение уровня распространения заболевания повлияла активная вакцинация населения.

Ослабление ограничений на COVID-19 вступит в силу в пятницу.

Так, на мероприятиях в помещениях могут принять участие до 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50% загруженности, а на открытом воздухе — до 1000 человек.

С пятницы спортивные соревнования высшего уровня разрешены как в помещении, так и на открытом воздухе без групповых и временных ограничений. До 600 участников разрешены занятия в помещениях со зрителями и до 1000 участников, включая зрителей, допускаются на занятия на открытом воздухе.

В магазинах и пунктах обслуживания разрешена работа при обеспечении рассредоточенности и занятости площадей не более 50%.

Кроме того, с 11 июня возобновятся морские круизы Таллин — Стокгольм.

В Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек по состоянию на четверг выявлены 130 364 случаев заражения COVID-19. Скончались после начала пандемии 1 266 человек. Выздоровели 125 356 человек. Как минимум одна доза вакцины привита 512 247 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 317 197 человек.