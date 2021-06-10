"Что касается основной программы детского кешбэка, которая заработала с 25 мая, то она пользуется повышенным спросом. За две недели с момента старта уже куплено более 100 тысяч путевок на общую сумму около 3 млрд рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Напомню, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течении максимум 5 дней после покупки", — сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг сообщил, что на кешбэк семьям, купившим путевки в детские лагеря до официального старта программы, выделено дополнительно 4 млрд рублей. На возврат денег можно подать заявление на портале госулуг с 15 июня по 20 октября.

"Мы сделали форму заявления на портале госуслуг максимально удобной для родителей, с учетом того, что регионам необходимо будет проверить данные, по сути, о каждом отдохнувшем ребенке. Деньги будут возвращаться только после того, как данные будут проверены", — пояснила Догузова.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 31 августа. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. В Ростуризме ожидают, что путевками в детские лагеря с кешбэком воспользуются 357 тыс. детей.