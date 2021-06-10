"И кемпинги для постановки караванов, так называемые караванинги, и кемпинги для постановки палаток, безусловно, интересны для заповедника. Другое дело, что более эффективно этим могут заниматься частные хозяева. И у нас уже есть первый опыт сотрудничества с фирмой, которая живет под слоганом и названием "Пусть всегда будет Пушкин", — сказал директор.

"Они уже присмотрели места, где можно располагать эти палаточные лагеря. Они уже сдают в аренду палатки, помогают в их установке, принимают меры для обеспечения водой и обустройства на этих местах туалетов", — рассказал директор Пушкинского заповедника, добавив, что это пока первый сезон такой работы, в конце сезона можно будет подвести итоги.

Кроме того, в усадьбах Пушкинского заповедника уже можно увидеть разного рода электрическую технику, сообщил Васильевич.

"От самокатов, которые вязнут в песке в сухое время года, до самокатов, которые вязнут в грязи во время дождя. Но такова специфика покрытия. Дорожки изначально не были рассчитаны для такого вида транспорта", — отметил он.

Также появились велосипеды и велосипедные стоянки. "И другие современные виды передвижения, в том числе и коляски для тех людей, у которых больные ноги, которым сложно передвигаться", — сообщил директор музея.

Он добавил, что на территории Пушкинского заповедника планируют запустить частный автобус, который будет подвозить туристов до усадеб. На время поездки в нем будут проводить небольшие дорожные экскурсии.