"По поручению президента РФ правительство возмещает родителям половину стоимости путевок в детские лагеря. В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд", — сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для детей до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха.

"Еще более 220 тыс. детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях и с пользой провести время", — добавил премьер-министр.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 31 августа. Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

Ранее правительство РФ решило расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки на карту платежной системы "Мир". Компенсация будет осуществлять за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. Родители, которые приобрели путевки до официального старта программы 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку.

В Ростуризме ожидают, что путевками в детские лагеря с кешбэком воспользуются 357 тыс. детей.