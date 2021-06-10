Больше других работают во время отпусков респонденты, зарабатывающих в месяц от 80 тыс. рублей (47%), показывают результаты исследования.

По данным опроса, 37% работающих россиян периодически погружаются в работу, среди сограждан в возрасте 25-34 лет так ведут себя 42% респондентов.

В свою очередь, 17% сограждан не практикуют продолжение работы во время отпуска — 4% сограждан делают это принципиально, 13% участников опроса или почти каждый восьмой по причине отсутствия такой необходимости.

Чаще всех свои отпуска используют только для отдыха россияне 18-24 лет — почти каждый четвёртый респондент данной возрастной категории (24%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведён 17 мая — 4 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 503 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.