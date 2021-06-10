"В программах муниципальных музеев: мастер-классы, экскурсии, выставки, интерактивные программы, праздничные концерты, приуроченные к празднику. Всего в государственных и муниципальных музеях области за три выходных дня ожидают принять около 20 тысяч посетителей", — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

12 июня в Военно-техническом музее состоится спортивное мероприятие "День России — день народа".

В Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока 12 июня пройдут семейные мероприятия "Стихи о России".

12 июня в 12.00 и 14.00 в детском центре "Экспонариум" историко-художественного музея "Новый Иерусалим" состоится мероприятие для детей "Их имена — гордость России".

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина празднование начнется уже с 10 июня. В этот день пройдут два мероприятия: занятие для детей "Мир деревни, забытые предметы старины" и круглый стол с художницей Людмилой Варламовой "Как рождается произведение". 12 июня пройдет лекция "Военные лазареты в Вяземах", а также откроется выставка "Эмалевая шкатулка".

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 12 июня пройдет семейная программа "Наша Родина — Россия".

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" и Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 12 июня пройдут праздничные концерты "Любовь моя, поющая Россия" и "Горжусь тобой, моя Россия".