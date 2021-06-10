"Мера пресечения Дмитрию Богданову может быть сегодня изменена с заключения под стражу на домашний арест. Необходимая для залога сумма в 1 млн рублей собрана благодаря усилиям туристического сообщества. Причем еще во вторник было собрано всего 200 тыс. рублей, а когда стало известно, что рассмотрение меры пресечения назначено уже на 10 июня, люди активизировались", — рассказала она.

Она также сообщила, что 9 июня Следственный комитет предъявил Дмитрию Богданову окончательное обвинение. Ему вменяется статья 201 часть 2 (злоупотребление полномочиями) в связи с работой на посту руководителя ликвидационной комиссии всероссийского общества "Знание", которую он совмещал с деятельностью в качестве директора санатория "Знание". Конкретно – в затягивании передачи этого учреждения в собственность государства. Максимальная мера наказания по этой статье – лишение свободы до 10 лет.

Богданов был задержан в аэропорту Сочи в конце мая, 2 июня суд арестовал его на два месяца. Представители турбизнеса сразу начали кампанию в поддержку изменения меры пресечения. Коллективное обращение к председателю Краснодарского краевого суда с просьбой о переводе бывшего гендиректора санатория под домашний арест, размещенное на портале change.org, подписали 2,7 тыс. человек.