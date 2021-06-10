В сравнении с маем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос более чем в девять раз.

Группа "Аэрофлот" в мае сократила перевозки примерно на 26% в сравнении с маем 2019-го, до 3,6 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,61 млн пассажиров, "Победа" — 1,24 млн пассажиров, "Россия" — 742 тыс. пассажиров. В мае 2020-го вся группа перевезла 305 тыс. человек.

Авиакомпания S7 перевезла в прошлом месяце 1,54 млн человек (в мае-2020 — 281,3 тыс.), "Уральские авиалинии" — 761 тыс. (в мае-2020 — 42 тыс.).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 17,8 млрд пассажиро-километров (в мае-2020 — 1,984 млрд пассажиро-километров).

Всего за январь-май российские авиакомпании перевезли 32,96 млн пассажиров, что на 32% больше, чем за тот же период 2020 года и на 27% меньше, чем в мае-2019.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.