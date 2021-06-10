"Речь идёт о создании спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ, строительстве хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и гистологической лаборатории в Петрозаводске", — сообщает в четверг пресс-служба правительства РФ.

Также в рамках программы запланировано строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск — Суоярви и модернизация мостового перехода на трассе "Кола".

Общий объём федерального финансирования этих объектов составит 6,4 млрд рублей. Из них более 652 млн рублей уже было выделено в конце апреля из резервного фонда правительства.

"Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечёт в эти места многих путешественников", — сказал Мишустин на заседании правительства 27 апреля, когда рассматривался вопрос о выделении финансирования.

Карелия — один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Премьер посетил Карелию в конце января. Он встретился с предпринимателями, побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, осмотрел Соломенский лесозавод. По итогам поездки был сформирован комплекс поручений, направленных на решение насущных проблем региона, в числе которых — развитие туристической отрасли, повышение доступности медпомощи, снятие барьеров для ведения бизнеса.