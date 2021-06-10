"Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали. Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе", — сказал Лутфи.

Он отметил, что "идея состоит в том, чтобы разрешить доступ на остров вакцинировавшимся туристам".

"Они смогут получить прививку либо у себя в стране, либо прямо на Бали — в этом наша концепция", — добавил министр.