В основу соглашения включены следующие рекомендации: полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. Все объекты улично-дорожной сети находятся в историческом центре города.

Кроме того, введено ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.

Также пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что ряд кикшеринговых сервисов — Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels — приостановил работу в Петербурге. Одновременно проходят очередные обыски в компаниях Mangoo и Вusyfly по делу об оказании небезопасных услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, возбужденного после наездов на людей.