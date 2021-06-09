"Построен новый терминал, отвечающий современным стандартам, позволяющий в четыре раза увеличить пассажиропоток в международном аэропорту Кутаиси, что сыграет важную роль в процессе восстановления туризма и экономики страны", — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия терминала в среду.

Как отметила на церемонии глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава, проект по расширению международного аэропорта Кутаиси стартовал в 2017 году, на эти цели государство выделило 110 млн лари (около $35 млн по текущему курсу).

"Сегодня перед нами полностью обновленное пространство. Общая площадь терминального комплекса увеличилась в 6 раз — до 30 тыс. кв. метров, что делает его одним из крупнейших в стране. Он будет обслуживать более 2,5 млн пассажиров в год", — сказала Турнава.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года, из-за чего пассажиропоток аэропортов страны за прошлый год составил лишь 833,8 тыс. человек — в 6,2 раза меньше по сравнению с 2019 годом. В том числе аэропорт Кутаиси обслужил 183,9 тыс. человек (снижение в 4,8 раза).

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти Грузии с 1 февраля 2021 года полностью отменили ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, которые восстанавливаются поэтапно. Согласно утвержденному графику полетов из международных аэропортов страны (в Тбилиси, Кутаиси и Батуми) на летний сезон навигации этого года запланированы регулярные пассажирские рейсы в 26 стран по 34 направлениям.