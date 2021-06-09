"Днем 10 июня на территории республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам воздержаться от прогулок в лес и горы, выхода в Черное море, просят не оставлять машины под деревьями и не ходить возле ветхих строений.

Как сообщалось, ливни накрывают Крым практически ежедневно с конца мая, синоптики не видят аномалий в дождливой погоде. Периодически подтапливает улицы в столице республики — Симферополе — и на востоке полуострова, 7 июня залило полкилометра федеральной трассы "Таврида" близ Керчи, движение легковушек на участке было затруднено.