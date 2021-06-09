По словам председателя правительства республики Муслима Хучиева, аэропорт после реконструкции сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год. "Масштабная реконструкция аэропорта в Грозном позволит увеличить его пропускную способность и пассажиропоток в три раза. Это даст возможность региону стать транспортным хабом Юга России, в том числе для грузооборота", — приведены в сообщении его слова.

По словам Хучиева, необходимость реконструкции обоснована ростом туристического потока, инвестиционной привлекательности и населения.

В сообщении уточняется, что работы начнутся в текущем году, на данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации.

В I квартале 2021 года аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 144,872 тыс. человек.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly, сообщается на его сайте. В прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 484 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

В настоящее время "Северный" имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одну взлетно-посадочную полосу. В рамках госпрограммы развития транспорта РФ планируется строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома в Грозном. Как сообщалось, разработка проектной документации, технологический и ценовой аудит были запланированы на 2020-2021 годы, само строительство — на 2022-2024 годы. На развитие "Северного" из бюджета планировалось выделить 15,7 млрд рублей, сейчас сообщается о более 14 млрд рублей. При этом, по распоряжению правительства, строительные работы будут проходить под особым контролем государства.