"Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдауна, вводится не будет", — сказала Ракова в среду журналистам.

Она отметила, что в этих условиях "основная нагрузка ложится на медицинский персонал".

Ракова подчеркнула необходимость проходить вакцинацию от коронавируса.

Она обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, по возможности сократить социальные контакты.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве "продолжает оставаться сложной, мы видим день ото дня новый всплеск заболевания". "Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — отметил мэр. По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.