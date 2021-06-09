Новые рейсы будут осуществляться по средам и пятницам. В среду отправление из Москвы в 14:15, прилет в Курск в 15:30, затем вылет в Москву — 16:10, прилет в Курск — 17:25. В пятницу вылет из Москвы — 16:05, прилет в Курск — 17:20; вылет в Москву — 18:00, прибытие — 19:15.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

"Рейс Курск-Москва всегда пользуется большой популярностью, поэтому авиакомпания "РусЛайн" приняла решение увеличить частоту полетов по этому направлению", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

Дополнительные авиарейсы по маршруту Москва-Курск будут запущены с 16 июня, сообщается на сайте администрации Курской области.

"РусЛайн" — единственный авиаперевозчик, выполняющий перелеты из Курска в Москву. В настоящее время авиакомпания выполняет два ежедневных рейса в этом направлении.

По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди компаний РФ. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.

Аэропорт "Курск" (Казенное предприятие Курской области (КПКО) "Курскаэропорт") находится в собственности областной администрации, является аэродромом двойного базирования, используется как гражданской, так и военной авиацией (Минобороны РФ).