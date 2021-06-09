В пресс-релизе CMA отмечается, что British Airways и Ryanair не возместили средства тем клиентам, которые отказались от полетов на законном основании. При этом British Airways предложила таким пассажирам ваучеры или возможность перебронировать билеты, а Ryanair — лишь смену бронирования.

"CMA обеспокоено тем, что, оказываясь возвращать людям деньги, обе компании могли нарушить законы о защите потребителей", — говорится в сообщении регулятора.

CMA начало проверку представителей отрасли в декабре 2020 года.

"Невероятно, что правительство пытается еще больше наказать отрасль, которая и так стоит на коленях", — цитирует заявление British Airways газета Financial Times.

В авиакомпании отметили, что любые меры "только дестабилизируют" отрасль, что будет иметь последствия для рабочих мест, бизнеса и экономики Великобритании.

В Ryanair, в свою очередь, отметили, что вернули деньги клиентам в обоснованных случаях.

Акции International Consolidated Airlines Group SA, которой принадлежит British Airways, в среду дорожают на 4,2%. Бумаги Ryanair прибавляют в цене 2,4%.