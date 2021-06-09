"В 20:01 (15:01 мск) пожар локализован на площади 160 кв. м", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пожар произошел в административном здании на территории базы отдыха.

Ранее сообщалось, что горел второй этаж здания по всей площади, была угроза распространения огня. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные работают по повышенному номеру сложности, задействованы 19 человек и шесть единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 18:20 (13:20 мск), сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".