КИРОВ. 9 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пассажиропоток "Аэропорта Победилово" (Киров) в январе-мае 2021 года составил 114,922 тыс. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-центр правительства области.

В мае текущего года пассажиропоток составил 28,427 тыс. человек (по данным Росавиации, в мае 2020 года — 1,643 тыс. человек).

Региональный Минтранс поясняет, что весной 2020 года была отменена часть рейсов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19. Однако уже к июлю 2020 года пассажиропоток кировского аэропорта восстановился. Прирост пассажиропотока в 2021 году обусловлен открытием новых рейсов в Калугу, Уфу, Сочи и Екатеринбург. С начала года по этим направлениям перевезено 10,5 тыс. человек.

Пресс-служба напоминает, что с июня 2021 года также открылся новый рейс из Кирова в Калининград в рамках сотрудничества с авиакомпанией "РусЛайн". На его организацию планируется предусмотреть средства из областного бюджета.

"Наша цель — развитие Кировской области. Для этого мы развиваем сеть прямых авиамаршрутов из Кирова в другие регионы страны, ведем переговоры с крупными авиакомпаниями. Результат этой работы уже есть: с января 2021 года из нашего аэропорта открылись три новых направления, которые включены в перечень субсидируемых маршрутов, что позволило привлечь из федерального бюджета 55 млн рублей. Кроме того, увеличена частота рейсов в Сочи и Санкт-Петербург, а для определенной категории граждан полеты в Симферополь стали доступнее. Все это положительно сказывается на туристической и инвестиционной привлекательности Кировской области", — приводятся в сообщении слова главы региона Игоря Васильева.